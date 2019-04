Trickfilm und Wörterfabrik

Ludwigshafen.Zu einem „Erlebnisfestival“ vom 4. bis 18. Mai laden die Stadtbibliothek und ihre Stadtteil-Zweigstellen ein. Die „Medien-Erlebnistage“ bieten Lesungen mit Kinder- und Jugendbuchautoren, aber auch digitale Medienprojekten, in denen die Kreativität der Schüler gefördert werden soll. Expeditionen auf den Meeresgrund mit einer Virtual Reality (VR)-Brille gehören ebenso zum Programm wie ein Bilderbuchkino, Abenteuer in der „großen Wörterfabrik“ und ein 3D-Druck-Tag. In einem Trickfilm-Workshop erstellen Kinder zwischen neun und zwölf Jahren ihr eigenes Video. Bei den Erlebnistagen bietet die Stadtbibliothek auch Vorträge zum Umgang mit Smartphones, ein eSports-Turnier oder ein Fotoshooting im Cosplay-Kostüm an. Alle Angebote sind kostenfrei. ott

