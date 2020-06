Trinkwasserrohre werden gespült

Ludwigshafen.Die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) spülen ab Montag, 22. Juni, Trinkwasserrohre in den Stadtteilen Mundenheim und Rheingönheim. Nach Angaben des Energieversorgers gehen die Arbeiten am Montag in Mundenheim los und werden dort voraussichtlich bis 10. Juli dauern. Ab Montag, 20. Juli, erfolgt dann die Reinigung der Rohre in Rheingönheim. Die Arbeiten finden tagsüber statt und sollen Ablagerungen entfernen. Es kann zu kurzfristigen Druckschwankungen und Trübungen des Wassers kommen.

Bei Störungen oder Beanstandungen können sich Anwohner telefonisch unter der Rufnummer 0621/505 11 11 melden. jei

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.06.2020