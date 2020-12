Trio attackiert 19-Jährigen

Ludwigshafen.Drei Männer haben einen 19-Jährigen in der Erich-Reimann-Straße im Bereich des Südweststadions angegriffen und leicht verletzt. Sie schlugen ihm nach Polizeiangaben am Sonntag gegen 19 Uhr in den Nacken und beleidigten ihn. Als der 19-Jährige wegrennen wollte, wurde er festgehalten und zu Boden gestoßen. Danach schlugen die Männer auf ihn ein. Bevor sie von ihm abließen, sprühten sie ihm noch Pfefferspray ins Gesicht.

Ein Täter ist etwa 18 bis 20 Jahre alt und circa 1,75 Meter groß. Ein anderer ist etwa 20 bis 25 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß, der dritte etwa 1,85 Meter groß. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0621/963-2122 entgegen. ott

