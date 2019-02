Trio beraubt 20-Jährigen

Ludwigshafen.Drei junge Männer haben einem 20-Jährigen im Bereich der Zollhofstraße 70 Euro geraubt. Nach Polizeiangaben von gestern kam das Trio am Donnerstag gegen 15.50 Uhr auf ihn zu und fragte nach Wechselgeld.

Als der 20-Jährige seinen Geldbeutel hervorholte, griff ein Täter danach und nahm 70 Euro heraus. Zugleich sprühte ein andere Täter ihm Pfefferspray in das Gesicht.

Danach setzte das Trio nach und schlug auf ihn ein. Der 20-Jährige musste mit Prellungen im Gesicht in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Täter sind etwa 17 und 18 Jahre alt und circa 1,75 bis 1,85 Meter groß. Einer von ihnen hat eine kräftige Statur. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0621/963-22 22 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden. ott

© Mannheimer Morgen, Samstag, 23.02.2019