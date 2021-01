Trio schlägt 20-Jährigen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen.Drei Personen haben in der Bleichstraße einen 20-Jährigen bedrängt und geschlagen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, geriet der Radfahrer am Donnerstagabend mit einem Autofahrer in Streit, woraufhin zwei mutmaßliche Bekannte des Kontrahenten auftauchten. Einer der Unbekannten schlug dem 20-Jährigen plötzlich ins Gesicht. Anschließend flüchteten die drei Männer. Der Schläger soll etwa 1,80 Meter groß und 20 bis 25 Jahre alt sein. Er hat schwarzes Haar und eine muskulöse Figur. Hinweise unter Telefon 0621/963-21 22.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 08.01.2021