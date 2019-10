Trio überfällt Rosengeschäft

Ludwigshafen.Drei maskierte Täter haben ein Rosenhandelsgeschäft in der Mannheimer Straße überfallen und mehrere tausend Euro Bargeld erbeutet. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten sie am Samstag gegen 6.45 Uhr das Gelände betreten und eine 61-jährige Mitarbeiterin eingesperrt. Danach durchwühlten sie die Räume und flüchteten in eine unbekannte Richtung. Die 61-Jährige blieb unverletzt. Eine Beschreibung der Täter liegt nicht vor. Ob die Räuber ein Fluchtfahrzeug benutzten, ist unklar. Die Polizei sucht dringend Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Umfeld des Geschäfts gemacht haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0621/963-2773 entgegen. ott

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.10.2019