Tuchfühlung zur Natur

Ludwigshafen.Unter dem Titel „Natürlich LU“ haben Kinder im Alter zwischen sechs und elf Jahren in den Sommerferien in den Kinder- und Jugendeinrichtungen der Stadt und der Freien Träger ökologische Zusammenhänge erforscht. Eine virtuelle Ausstellung auf dem Jugendportal www.lu4u.de präsentiert die Ergebnisse. Sie zeigt, welche Beziehung die Kinder zu Natur und Umwelt entwickelt haben. Zu sehen ist beispielsweise, wie Insektenhotels gebaut oder Seife selbst hergestellt wird oder wie man Steine bearbeitet. Zudem werden die Ergebnisse vom Batiken und Töpfern, von Pflanzaktionen und vom Anlegen von Hochbeeten sowie viele Ausflüge, beispielsweise in den Wildpark Rheingönheim, gezeigt.

Das Projekt wurde mit Unterstützung der BASF und mit Mitteln aus der Landesförderung der Ferienbetreuung für Schulkinder vom rheinland-pfälzischen Ministerium für Bildung finanziert. Kooperationspartner waren die Bürgerinitiative Ludwigshafen, die Arbeiterwohlfahrt, der Verein Wald- und Wiesenfreunde 2010 und die Katholische Gesamtkirchengemeinde.

© Mannheimer Morgen, Montag, 26.10.2020