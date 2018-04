Tücken der Auto-Technik

Anzeige

Ludwigshafen.Eine Autopanne der etwas anderen Art hat eine junge Frau in Ludwigshafen erlebt. Die 22-Jährige wollte gerade in einen Kreisel einfahren, als ihr Pkw ohne erkennbaren Grund die Weiterfahrt verweigerte, wie die Polizei gestern mitteilte. Beamte einer Polizeistreife wurden am Montag auf den liegengebliebenen Wagen aufmerksam und konnten das Rätsel gemeinsam mit der 22-Jährigen nach kurzer Zeit lösen.

Nach Angaben der Polizei verfügte der Wagen über ein sogenanntes Keyless Go System. Dabei wird ein Fahrzeug ohne aktive Benutzung eines Autoschlüssels entriegelt und durch das bloße Betätigen des Startknopfes gestartet. Es stellte sich heraus, dass die 22-Jährige den Keyless Go Schlüssel zuvor auf der Motorhaube hatte liegen lassen und einfach losgefahren war. Während der Fahrt fiel der Schlüssel herunter und die Diebstahlsperre wurde ausgelöst. Der Wagen blieb daraufhin ungewollt im Kreisel stehen. Die 22-Jährige konnte ihre Fahrt schließlich dank eines Zweitschlüssels fortsetzen.