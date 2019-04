TWL erneuern Leitungen

Ludwigshafen.Mit Behinderungen müssen Autofahrer ab Samstag, 13. April, auf einer wichtigen Durchgangsstraße rechnen. Die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) erneuern im Bereich Mundenheimer Straße/Adlerdamm die Wasser- und Gasleitungen. Der Abschnitt wird von 6 Uhr bis 14 Uhr voll gesperrt. Danach wird die Kreuzung einspurig freigegeben. Die Arbeiten dauern bis 30. April. In dieser Zeit werden die Busse der Linien 74 und 94 in Richtung Berliner Platz zwischen den Haltestellen Am Schwanen und Shellhaus über die Saarland- und Von-Weber-Straße umgeleitet und bedienen die Haltestellen Mundenheim Nord und Stifterstraße. Die Gegenrichtung ist von der Sperrung nicht betroffen. ott

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 10.04.2019