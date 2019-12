TWL-Spende an Lebenshilfe

Ludwigshafen.Statt Weihnachtsgeschenken an Geschäftspartner unterstützen die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) wieder eine soziale Einrichtung in der Region. In diesem Jahr geht die Weihnachtsspende an die Lebenshilfe Ludwigshafen. Vorstandsmitglied Thomas Mösl überreichte den Scheck an die Geschäftsführerin des Vereins, Silke Methe, und an Vorstandsmitglied Judith Heer. Die 1961 gegründete Organisation engagiert sich für Menschen mit geistiger Behinderung – vor allem für bedarfsgerechte Angebote zugunsten geistig behinderter Kinder, Jugendlicher und Erwachsener. ott

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.12.2019