TWL spenden an Reiterhof 5000 Euro

Ludwigshafen.Die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) verzichteten in diesem Jahr wieder darauf, Weihnachtsgeschenke an Geschäftspartner zu überreichen. Stattdessen übergab der kaufmännische Vorstand Dieter Feid eine Spende von 5000 Euro an die Vorsitzende des Vereins Reiterhof-Kinderhilfe, Wilhelma Metzler. Dieser bietet therapeutisches Reiten vor allem für Kinder und Jugendliche an. So könne Menschen mit Erkrankungen des zentralen Nervensystems sowie des Stütz- und Bewegungsapparats geholfen werden, sagt Metzler. Das Geld wird für den Kauf eines neuen Therapiepferdes verwendet, das dringend benötigt wird. Der Verein hatte vor wenigen Wochen überraschend ein Reitpferd wegen einer Infektion verloren. ott

