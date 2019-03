TWL verlegen Fernwärmerohre

Ludwigshafen.Die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) verlegen ab dem heutigen Montag, 11. März, in einem Teilbereich der Richard-Dehmel-Straße neue Fernwärmeleitungen. Deshalb wird eine provisorische Fahrbahn gegenüber der Häuserfront eingerichtet, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekanntgab. Die Arbeiten im Bereich der Häuser 9c bis 7 dauern voraussichtlich bis Ende Mai. Danach folgen zwei weitere Bauabschnitte, die voraussichtlich bis Ende Oktober dauern werden. Die letzten Arbeiten erfolgen in der Fontanestraße bis zur Ecke Georg-Herwegh-Straße. Die geänderte Verkehrsführung wird laut TWL ausgeschildert. ott

© Mannheimer Morgen, Montag, 11.03.2019