TWL ziehen ab Mitte Mai um

Ludwigshafen.Nach einer mehrmonatigen Verzögerung steht nun der Umzugstermin der Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) mit 260 Mitarbeitern in die Innenstadt fest. „Ab Mitte Mai ziehen wir schrittweise in das Gebäude in der Bismarckstraße ein“, sagte eine Pressesprecherin am Mittwoch. In dem fünfstöckigen Gebäude richten die TWL neben der Hauptverwaltung auch das Kundenzentrum ein, das bislang in der Industriestraße untergebracht ist. Die ProConcept AG hatte das ehemalige Kaufhof-Warenhaus grundlegend umgebaut. Diese Arbeiten waren im Herbst beendet worden. Nach früheren Angaben hatten unter anderem Nachbesserungen beim Brandschutz zu den Verzögerungen geführt. ott

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 16.04.2020