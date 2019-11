Überfall auf Friseurgeschäft

Ludwigshafen.Ein Raubüberfall auf ein Friseurgeschäft in der Lisztstraße ist am Mittwoch an der couragierten Besitzerin gescheitert. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein unbekannter Mann gegen 9 Uhr den Laden betreten, in dem sich die 54-jährige Inhaberin und eine 30-jährige Kundin aufhielten. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte er die Herausgabe von Geld. Als sich die 54-Jährige weigerte, flüchtete er ohne Beute in Richtung Südweststadion. Er ist etwa 20 bis 25 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß und hat kurze dunkle Haare sowie einen schwarzen Bart. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover und eine Jogginghose. Hinweise nimmt die Kriminalinspektion unter der Telefonnummer 0621/963-2773 entgegen. ott

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 07.11.2019