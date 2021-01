Überfall auf Kassierer

Ludwigshafen.Ein unbekannter Mann hat kurz vor Geschäftsschluss einen Discountmarkt in der Ludwigsstraße überfallen und dabei einen niedrigen vierstelligen Betrag erbeutet. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch erklärte, hatte der Täter am Dienstag gegen 20.45 Uhr den Moment abgepasst, bis die anderen Kunden das Geschäft verlassen hatten. Kurz vor Beginn der nächtlichen Ausgangssperre betrat er den Markt, bedrohte den 25-jährigen Kassierer mit einer Schusswaffe und entwendete das Bargeld aus der Kasse. Danach rannte der Täter in Richtung Rathauscenter. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte der Täter bislang nicht ermittelt werden. Der Kassierer blieb nach Polizeiangaben unverletzt.

Der Räuber hatte beim Überfall sein Gesicht mit einem dunklen Mund-/Nasenschutz und einer dunklen Mütze weithin verdeckt. Deshalb hat die Polizei keine näheren Hinweise auf sein Alter. Der Täter ist etwa 1,75 Meter groß und war mit einer dunklen Jacke und einer dunklen Hose bekleidet. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0621/963-27 73 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen. ott

