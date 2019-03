Überfall auf Spielothek

Ludwigshafen.Ein Unbekannter hat eine Spielothek in der Rohrlachstraße überfallen und dabei mehrere Hundert Euro erbeutet. Wie die Polizei gestern mitteilte, betrat der Täter am Freitag gegen 23.30 Uhr den Laden. Er bedrohte einen 52-jährigen Angestellten mit einem Messer und forderte ihn auf, Geld auszuhändigen. Als dieser dem nachkam, schlug der Täter dem Mitarbeiter mit der Faust ins Gesicht und forderte mehr Geld. Hierbei entstand ein Gerangel zwischen den beiden Männern. Der Räuber riss sich schließlich los und flüchtete zu Fuß mit der Beute. Der Angestellte erlitt Prellungen im Gesicht sowie leichte Schnittverletzungen an der Hand. Der Täter ist etwa 1,80 Meter groß, zwischen 25 und 30 Jahre alt und spricht Deutsch mit einem ausländischen Akzent. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0621/963-27 73 oder per E-Mail an kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen. ott

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.03.2019