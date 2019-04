Überfall auf Supermarkt

Ludwigshafen.Ein maskierter Mann hat einen Supermarkt in Maudach überfallen und Geld in unbekannter Höhe erbeutet. Wie die Polizei gestern mitteilte, betrat er am Mittwoch gegen 19.50 Uhr den Markt in der Silgestraße und bedrohte zwei Mitarbeiterinnen mit einer Schusswaffe. Er forderte sie auf, ihm Bargeld zu geben. Nachdem der Räuber dies erhalten hatte, flüchtete er in eine unbekannte Richtung. Ob er dabei ein Auto benutzte, ist unklar. Die beiden Angestellten blieben unverletzt. Nach der Beschreibung, die der Polizei vorliegt, ist der Räuber etwa 40 Jahre alt, circa 1,80 bis 1,90 Meter groß, hat dunkle Augen und einen, hellen Teint. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang ohne Erfolg.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-27 73 oder per E-Mail an kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen. ott

