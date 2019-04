Überfall auf Tankstelle

Ludwigshafen.Ein Unbekannter hat eine Tankstelle in Oggersheim überfallen und dabei einen dreistelligen Geldbetrag erbeutet. Wie die Polizei gestern mitteilte, betrat der Täter am Sonntag kurz nach 22 Uhr den Geschäftsraum der Tankstelle in der Prälat-Caire-Straße.

Mit einer Schusswaffe bedrohte er die drei anwesenden Personen und erpresste damit die Herausgabe des Geldes. Danach flüchtete er zu Fuß in eine unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang ohne Erfolg. Die drei Personen an der Tankstelle wurden bei der Tat nicht verletzt.

Der Räuber ist etwa 1,70 Meter groß. Eine weitere Personenbeschreibung, etwa auch Angaben zum Alter, liegen den Ermittlern nicht vor. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-27 73 oder per E-Mail an kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen. ott

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 02.04.2019