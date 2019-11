Überfall auf Tankstelle

Ludwigshafen.Zwei vermummte Männer haben in der Nacht zum Dienstag eine Tankstelle in Oggersheim überfallen und dabei mehrere hundert Euro erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, betraten die Täter in grauen Kapuzenpullovern gegen 3 Uhr den Verkaufsraum in der Prälat-Caire-Straße. Sie bedrohten einen 33-jährigen Angestellten mit einer Schusswaffe und forderten ihn auf, den Kasseninhalt auszuhändigen. Danach flüchteten die Räuber zu Fuß vom Tankstellengelände. Welche Richtung sie dabei einschlugen, ist unklar. Wegen der vermummten Gesichter liegt nur eine grobe Beschreibung der Täter vor. Beide haben eine kräftige Statur. Einer ist etwa 1,75 Meter groß, der andere circa 1,80 Meter groß. Nähere Angaben zum Überfall machte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht. Der Angestellte blieb körperlich unverletzt.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen. ott

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 06.11.2019