Umgang mit Hasskommentaren

Ludwigshafen.Mit einem neuen Programm startet die Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen ins kommende Semester. Dabei beteiligt sich die Einrichtung auch an Aktionen wie dem „Tag der Nachbarn“ im Mai. Dann wird der Bürgerhof zum Ort des gesellschaftlichen Lebens, wo Menschen sich treffen und kennenlernen. „Begegnung ist für Ludwigshafen aufgrund seiner durchmischten Bevölkerung ein besonders wichtiges Thema“, sagte Sozialdezernentin Beate Steeg auf der Pressekonferenz. Veranstaltungen in allen Stadtvierteln würden die Nachbarschaftspflege an diesem Tag in den Mittelpunkt stellen.

VHS-Leiterin Stefanie Indefrey stellte das neue Programm im Detail vor. So werde es etwa Angebote geben, bei denen Jugendliche lernen, mit Filterblasen, also den von Suchmaschinen im Internet anhand der Suchhistorie des Nutzers generierten Ergebnissen, sowie mit Hass-Kommentaren umzugehen. „Die VHS hat eine langjährige Kooperation mit Schulen. Auch dort werden Workshops angeboten“, so Indefrey. Anstoß für Kurse aus dem Bereich politische Bildung wie auch für das Zivilcourage-Training habe der Rat für Kriminalitätsverhütung gegeben.

Im wachsenden Programm bietet die VHS auch Kurse aus der beruflichen Weiterbildung an. EDV-Kurse sowie Angebote in den Bereichen Finanz- und Lohnbuchführung sowie Steuern und Personalwirtschaft vermitteln wesentliche Kenntnisse. „Viele Kurse sind als Webinare konzipiert. Der Teilnehmer sitzt den Dozenten gegenüber und kann sich im Chat unterhalten“, erklärte Indefrey.

Standard im Kursprogramm sind auch die Bewerbertrainings, die Vorbereitung auf Schulabschlüsse und die IHK-Prüfung zum Ausbilder von Azubis in Unternehmen. Seit einigen Jahren orientiert sich das Programm auch am ungedeckten Bedarf an Pflegekräften, etwa im Bereich Kindertagespflege und Sprachförderung. „Die Teilnehmer erwerben ein Bundeszertifikat, das sie für die Kinderbetreuung zu Hause qualifiziert“, sagte Indefrey.

Die Auswahl von Sprachkursen, die sich an Urlauber, Asylbewerber, und Migrantenkinder richten, könne über Bundesmittel ständig ausgebaut werden. Daneben gebe es zahlreiche Kurse im Gesundheitsbereich. Für Naturverbundene bietet die VHS Exkursionen wie die Fledermausnacht und Vorträge über die Rolle der Bienen im Ökosystem an. Wer sich von der Digitalisierung überrollt fühlt, kann an Smartphone- und Computerkursen für Neulinge teilnehmen. jug

