Umgestaltung bei Trauerhalle beginnt

Ludwigshafen.Das Umfeld der Trauerhalle in Rheingönheim wird umgestaltet. Laut Stadt werden in einem ersten Bauabschnitt im Bereich des Haupteingangs und des Vorplatzes die Asphaltflächen entfernt, die Wege und Platzflächen neu mit Betonpflaster befestigt sowie das Areal mit Baumscheiben und Beeten gegliedert. Nachdem die Linde auf dem Vorplatz wegen Trockenschäden gefällt werden musste, soll die Umgestaltung den Pflanzen bessere Wuchsbedingungen bringen. Die Kosten liegen bei 100 000 Euro. Die Trauerhalle ist in der Zeit nur über den Hintereingang zu erreichen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 11.01.2021