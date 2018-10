Umleitung ab Freitag

Ludwigshafen.Eine wichtige Ausfallstraße in Richtung Süden wird zwei Wochen lang voll gesperrt. Die Lagerhausstraße ist von Freitag, 26. Oktober, bis 9. November im Abschnitt zwischen der Kreuzung Böcklinstraße und dem Kaiserwörthdamm in beiden Richtungen nicht befahrbar. Grund: Der Gleisanschluss für den Chemiebetrieb Raschig, der die Lagerhausstraße quert, ist wegen der hohen Verkehrsbelastung gebrochen. Er muss nach Unternehmensangaben dringend erneuert werden, weil die Versorgung mit Rohstoffen per Bahn für den Betrieb der Anlagen unabdingbar sei. Die Zufahrt zur Parkinsel an der Kammerschleuse bleibt jedoch während der Bauarbeiten offen. Vor einem Jahr war die Lagerhausstraße zwischen der Wittelsbach- und der Böcklinstraße erneuert worden. ott

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.10.2018