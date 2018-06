Umleitung ignoriert

Anzeige

Ludwigshafen.„Wir hatten ziemlich viel Verkehr, erhebliche Rückstaus in alle Richtungen und sehen Nachbesserungsbedarf“, fasst Rolf Spiegelhalter, Leiter der Autobahnpolizei in Ruchheim, im Gespräch mit dieser Zeitung den ersten Tag der Vollsperrung auf der B 9 am Oggersheimer Kreuz zusammen. Im morgendlichen Berufsverkehr seien viele Pendler nicht den Schildern gefolgt. Obwohl die Ausweichroute nach Frankenthal ab dem Oggersheimer Kreuz über die A 61, das Kreuz Frankenthal und die A 6 ausgeschrieben sei, folgten viele der vermeintlich schnelleren Strecke über die Anschlussstelle Ruchheim. „Durch die Wartepflicht an der Einmündung zur L 524 erwies sich diese Alternative als die schlechtere“, betont Spiegelhalter. Er appelliert an die Autofahrer, lieber die Umleitungen zu nutzen, da diese letztlich schneller als Ziel führten.

Die B 9 ist auf dem Abschnitt noch bis 12. Juni voll gesperrt. sin