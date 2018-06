Umleitungen und Zusatzfahrten zum Ludwigshafener Stadtfest

Anzeige

Ludwigshafen.Wegen des Ludwigshafener Stadtfestes am Wochenende, 22. bis 24. Juni ,werden zahlreiche Bus- und Straßenbahnlinien umgeleitet. Das teilte die Stadt am Dienstag mit. Während des Festes ist die Haltestelle Berliner Platz für alle Buslinien gesperrt, eine Ersatzhaltestelle wird in der Wredestraße eingerichtet. Am Freitag ab 21 Uhr und Samstag ab 18.30 Uhr wird der Berliner Platz zusätzlich wegen einem Open Air Konzert für die Stadtbahnen gesperrt. Der Fahrgastwechsel findet dann an der Haltestelle Kaiser-Wilhelm-Straße statt. Die Busse und Straßenbahnen werden wie folgt umgeleietet:

Buslinien

Am Samstag wird die Bismarckstraße zwischen Wredestraße und Mundenheimer Straße ab 14.30 Uhr gesperrt, so dass die Ersatzhaltestelle am Corso-Kino dann nicht mehr bedient werden kann und die Busse der Linien 74, 76 und 77 in der Ludwigstraße halten.