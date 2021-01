Umstellung in der Müllabfuhr - Gelbe Tonne kommt

Ludwigshafen.Ab Neujahr erfolgt die Abfuhr von Leichtverpackungsabfall in weiten Teilen Ludwigshafens mit der Gelben Tonne. Dann ist nicht mehr der Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) für die Entsorgung zuständig, sondern das Unternehmen Knettenbrech+Grudulic. Bürgerinnen und Bürger, die noch keine Gelbe Tonne erhalten haben, eine andere Größe oder Gelbe Säcke benötigen, können unter Telefon 0800/101 58 61 oder 0621/15 04 19 21 sowie per E-Mail an lvpu@knettenbrech-gurdulic.de wenden mit dem Unternehmen Kontakt aufnehmen. Gelbe Säcke gibt es nur noch in Mitte und Teilen von Nord.

