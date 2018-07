Umzug ab August

Anzeige

Ludwigshafen.Nach einer Umbauzeit von rund zweieinhalb Jahren ziehen ab August die ersten Fachbereiche des Immobilienunternehmens GAG zurück in die Hauptverwaltung in der Wittelsbachstraße (Eingang über Mundenheimer Straße). Wie eine Sprecherin gestern mitteilte, sind die Sparten Wohnungswirtschaft, Immobilien und WEG-Verwaltung ab Montag, 27. August, für Kunden dort zu finden. Das neue Servicezentrum ist zu den üblichen Zeiten täglich von 8.30 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 16.30 Uhr – freitags nur 8.30 bis 12.30 Uhr – erreichbar. Mittwochs ist geschlossen.

Im Oktober soll die GAG wieder unter einem Dach vereint sein. Dann folgen die restlichen Fachbereiche und die Geschäftsführung aus dem „Shell-Haus“ in der Mundenheimer Straße in die modernisierte Zentrale nach. Auch nach dem Umzug bleiben alle Kontaktdaten gleich. Einen Eindruck von den sanierten Räumen können sich Interessierte bei einem Tag der offenen Tür am 16. März 2019 verschaffen. jei