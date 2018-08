Umzug in neue GAG-Zentrale beginnt Ende August

Anzeige

Die GAG modernisierte alle Büro und Sanitärräume, tauschte Heizung, Elektro- und Klimatechnik aus. Ferner baute sie ein zweites Treppenhaus ein – auch weil die Länge der Fluchtwege beanstandet wurden. Durch die Aufstockung des Gebäudes um eine Etage und die Erweiterung um zwei angrenzende Wohnungen vergrößerte sich die Bürofläche um 1000 auf 5500 Quadratmeter.

Seit zweieinhalb Jahren arbeiten 160 Beschäftigte in Ausweichquartieren. In der letzten August-Woche ziehen die ersten Mitarbeiter in die Zentrale zurück – dies betrifft die Fachbereiche Wohnungswirtschaft, Immobilien, WEG-Verwaltung und Vermietung. Die restlichen Fachbereiche und die Geschäftsführung sollen Ende Oktober folgen. ott

