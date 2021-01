Ludwigshafen.Unbekannte haben zwischen 16. Januar und vergangenem Samstag das Clubheim des Sportvereins Pfingstweide laut Polizei unter Wasser gesetzt. Sie drangen in die Herrentoilette ein, verstopften Waschbecken sowie Pissoirs und drehten die Wasserhähne auf. Das Wasser floss auch in die darunterliegenden Räume. Die Schadenshöhe ist noch unklar. Hinweise an die Polizei: 0621/963-2222

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 24.01.2021