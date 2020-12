Ludwigshafen.Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Ludwigshafen einen Audi 80 gestohlen. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum vor einem Anwesen in der Schinkelstraße geparkt. Der Sachschaden wird auf 5000 Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/ 963 2773 entgegen.

