Unbekannte rauben Elfjährigen aus

Ludwigshafen.Drei Unbekannte haben in der Unterführung der Pettenkoferstraße einem Jungen Geld geraubt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, stieg der Elfjährige am Dienstag gegen 13.25 Uhr an der Haltestelle Hauptfriedhof in der Frankenthaler Straße aus der Bahn und wollte in Richtung Industriestraße gehen. In der Unterführung wurde er von den Tätern angesprochen und aufgefordert, sein Geld vorzuzeigen. Als der Junge der Aufforderung nachkam, riss einer der Unbekannten, ein etwa 16 Jahre alter Jugendlicher, ihm die Scheine aus der Hand. Das Trio flüchtete in Richtung Rohrlachstraße. Hinweise unter Tel. 0621/963-22 22. jei

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.12.2019