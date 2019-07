Unbekannte rauben Senior aus

Ludwigshafen.Ein 80 Jahre alter Ludwigshafener ist in Oppau überfallen und ausgeraubt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der Senior am Dienstagmorgen zwischen 5 und 7 Uhr in der Edigheimer Straße unterwegs. Er hielt sich vor einer Bankfiliale auf, hob jedoch kein Bargeld ab und lief schließlich nach Hause. Als er dort angekommen war und seinen Briefkasten öffnete, wurde der 80-Jährige plötzlich von hinten angegriffen. „Ein Unbekannter schlug ihm auf den Kopf, so dass er zu Boden stürzte“, berichtete ein Polizeisprecher. Ein zweiter Täter habe dem Opfer daraufhin noch das Hörgerät aus dem Ohr geschlagen. „Dann nahmen die beiden das Handy aus seiner Hemdtasche und seine Uhr vom Handgelenk“, so der Sprecher. Während die Angreifer das Handy letztlich liegen ließen, nahmen sie die Uhr mit und flüchteten in unbekannte Richtung.

Zeugen gesucht

Der 80-Jährige wurde mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Eine detaillierte Täterbeschreibung konnte er nicht abgeben. „Es ist nur bekannt, dass der eine etwa 1,90 Meter und der andere etwa 1,60 Meter groß ist“, berichtet die Polizei. Hinweise zu dem Vorfall nehmen die Beamten unter Telefon 0621/963-22 22 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen. jei

