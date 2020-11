Unbekannte wollen Lastwagen klauen - und scheitern

Ludwigshafen.Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag versucht einen Lastwagen aufzubrechen und zu stehlen. Das Vorhaben misslang nach Angabe der Polizei jedoch, sodass lediglich Sachschaden entstand. Der Lastwagen war im Tatzeitraum in der Nansteinstraße geparkt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0621/ 963 2773 oder per E-Mail an die Adresse kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

