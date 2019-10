Unbekannter beraubt 52-Jährige

Ludwigshafen.Eine 52-jährige Ludwigshafenerin ist in der Bremserstraße ausgeraubt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war die Frau am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr auf dem Weg zu ihrem Auto, als sie an der Ecke Leuschnerstraße einen Stoß in den Rücken bekam. Gleichzeitig wurde ihr die Tragetasche aus der Hand gerissen, in der sich mehrere hundert Euro befanden. Als sich die 52-Jährige umdrehte, sah sie eine männliche Person flüchten. Es soll sich um einen jüngeren Mann gehandelt haben, der etwa 1,80 Meter groß ist und kurzes helles Haar hat. Der sportliche Täter trug dunkle Kleidung. Hinweise unter Telefon 0621/963-22 22. jei

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 08.10.2019