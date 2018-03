Unbekannter boxt Frau in den Bauch

Anzeige

Ludwigshafen.Ein bislang unbekannter Mann hat in einer S-Bahn grundlos eine Frau angegriffen. Wie die Polizei gestern mitteilte, fuhr das Opfer gegen 13.30 Uhr mit dem Zug von Mannheim nach Ludwigshafen, als ihr der Fremde unvermittelt mit der Faust in den Bauch schlug. Bei dem Täter handelt es sich nach Angaben einer Zeugin um einen etwa 25 Jahre alten und rund 1,70 Meter großen Mann von schlanker Statur. Seine Nase soll auffällig groß sein. Eine Fahndung der Bundespolizei verlief erfolglos. Nun sollen Videoaufnahmen aus der S1 Aufschluss über den Angreifer geben. Das Opfer, das die Bahn an der Haltestelle Ludwigshafen-Mitte verlassen hat, sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0631/34 073-0 bei der Polizei zu melden.