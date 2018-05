Unbekannter schlägt Elfjährigen

Anzeige

Ludwigshafen.Ein unbekannter Täter hat an der Haltestelle Schützenstraße einen elf Jahre alten Jungen geschlagen. Wie die Polizei gestern mitteilte, war das Kind am Sonntagmorgen gegen 9.50 Uhr mit dem Fahrrad auf dem Weg zum Bäcker. Der fremde Mann stellte sich ihm plötzlich in den Weg und wollte ihn nicht durchlassen. Dann versetzte er dem Jungen mit der flachen Hand einen Schlag gegen den Hinterkopf. Der Unbekannte soll zwischen 30 und 40 Jahre alt und rund 1,70 bis 1,80 Meter groß sein. Sein Haar ist grau, kurz und gelockt, zum Tatzeitpunkt trug er ein graues T-Shirt und eine kurze Jeans. Hinweise unter Telefon 0621/963-21 22. jei