Unbekannter schlägt Mann ins Gesicht und zückt Messer – Zeugen gesucht

Ludwigshafen.Ein 28-jähriger Mann ist am Freitagmittag in Ludwigshafen von einem unbekannten Mann verletzt und bedroht worden. Wie die Polizei mitteilte, warf der Unbekannte der 25-jährigen Ehefrau des Geschädigten einen Kussmund zu. Als der 28-Jährige den Mann darauf ansprach, schlug dieser ihm eine Getränkedose gegen den Kopf und mit der Faust ins Gesicht.

Als sich der 28-Jährige daraufhin wehren wollte, zog der unbekannte Mann ein Taschenmesser und hielt es in dessen Richtung. Ein zweiter Unbekannter trat hinzu und zog den Angreifer weg. Beide fuhren in einem weißen Lieferwagen davon.

Die Tat ereignete sich gegen 12.30 Uhr in der Saarlandstraße vor der Sparkasse auf Höhe der Straßenbahnhaltestelle "Am Schwanen". Der unbekannte Täter soll etwa 165 cm groß und schlank sein. Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder das benutzte Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 9632122 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 31.10.2020