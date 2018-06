Unbekannter steckt Scheine ein

Anzeige

Ludwigshafen.Ein 83-Jähriger ist in Mundenheim Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Ein unbekannter Mann habe ihn am Freitagmorgen angesprochen und nach Wechselgeld gefragt, teilte die Polizei am Wochenende mit. Der Senior wechselte ihm etwas Kleingeld, stellte danach aber fest, dass 70 Euro Scheingeld in seinem Portemonnaie fehlten. Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 1,80 Meter groß, 45 bis 50 Jahre alt, schlank, hellbraune Haut. Er trug ein graues Jackett und schwarze Jeans. Seine dunkelbraunen Haare waren oben zu einem Seitenscheitel gekämmt, an den Seiten abrasiert. Zeugen melden sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0621/9 63 21 22. fab