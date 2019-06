Unbewohnbar nach Kellerbrand

Ludwigshafen.Durch den massiven Rauch nach einem Kellerbrand sind drei Wohnungen in einem Haus in die Karlstraße vorerst unbewohnbar. Die betroffenen Personen kamen bei Verwandten oder Bekannten unter. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben am Freitag um 2.14 Uhr alarmiert worden. Fünf verängstige Personen, die auf Balkone geflüchtet waren, wurden durch Polizeibeamte beruhigt und danach durch Feuerwehrleute aus dem Gebäude geführt. Im Kellerabgang hatte gelagerter Müll Feuer gefangen. Die Polizei vermutet fahrlässige Brandstiftung als Ursache. Das Feuer wurde zügig gelöscht. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Nach Polizeiangaben wurde niemand verletzt. ott

