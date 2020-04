Undichte Gasleitung

Ludwigshafen.Wegen einer undichten Gasleitung sind am Dienstagvormittag drei Häuser in Rheingönheim für rund zwei Stunden geräumt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, hatten Anwohner gegen 9.35 Uhr Gas vor einem Gebäude in der Almelstraße gerochen und die Rettungskräfte alarmiert. Die Feuerwehrleute stellten eine undichte Hausanschlussleitung im Erdreich fest. Das betroffene Gebäude sowie zwei angrenzende Häuser wurden unverzüglich geräumt. Zusammen mit Mitarbeitern der Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) nahm die Feuerwehr umfangreiche Messungen vor. Aus Sicherheitsgründen wurde die Stromversorgung im Umfeld der Almelstraße abgeschaltet. Um die Leckage an der Gasleitung abzudichten, mussten die TWL mit einem Bagger das Erdreich öffnen. Unterdessen belüftete die Feuerwehr das Wohnhaus.

Niemand verletzt

Nach Behördenangaben wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr war mit 13 Mann und vier Fahrzeugen ausgerückt, im Einsatz waren auch Rettungsdienst und Polizei. Gegen 11.30 Uhr konnten die Bewohner in ihre Häuser zurückkehren. ott

