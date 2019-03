Unfall mit zwei Motorradfahrern

Limburgerhof.Ein 48-Jähriger hat am Samstagabend die Kontrolle über sein Motorrad verloren und raste geradeaus durch einen Kreisverkehr. Wie die Polizei mitteilte, waren der Mann und seine 42-jährige Beifahrerin auf der Kreisstraße 9 von Limburgerhof in Richtung Rheingönheim unterwegs. Mit seiner BMW-Maschine fuhr der Ludwigshafener aus bislang ungeklärter Ursache geradeaus auf einen Kreisverkehr. Das Motorrad kam erst an einem Baum zu stehen. Die beiden Motorradfahrer wurden bei dem Unfall nur leicht verletzt. An der BMW entstand ein Totalschaden. Nach Einschätzung der Beamten beläuft sich der Sachschaden dabei auf rund 3000 Euro. vs

