Unfallfluchten dank Zeuginnen geklärt

Ludwigshafen.Aufmerksamen Zeuginnen ist es zu verdanken, dass die Polizei in Ludwigshafen zwei Fälle von Verkehrsunfallflucht aufklären konnte. Nach Mitteilung der Beamten hatte am Montagabend eine 40-jährige Fahrerin mit ihrem Wagen zwei andere Fahrzeuge in der Bürgermeister-Grünzweig-Straße gestreift und war einfach davongefahren. Eine Beobachterin notierte sich das Kennzeichen.

Ebenso gedankenschnell reagierte eine Zeugin auf einem Supermarktparkplatz in der Industriestraße, wo ebenfalls am Montag eine Fahrerin beim Rangieren ein Auto rammte und anschließend flüchtete. Gegen beide Unfallverursacherinnen wurden Anzeigen erstattet. jei

