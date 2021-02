Ungebetene Gäste in Ludwigshafener Wohnung

Ludwigshafen.In der Berwartsteinstraße in Ludwigshafen sind Unbekannte am Donnerstagmorgen zwischen 4.30 und 10.15 Uhr in eine Wohnung eingebrochen. Wie die Polizei nun schreibt, sie es den Tätern dabei gelungen, unter anderem Bargeld zu stehlen.

Zeugen, die zum Tatzeitpunkt etwas Verdächtiges beobachtet oder gehört haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/ 963 2773 oder per E-Mail an die Adresse kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu melden.

