Ungelöste Probleme

Durch den spektakulären Abriss der Hochstraße Süd in den vergangenen Monaten ist ein anderes Problem in puncto Verkehr in Ludwigshafen etwas aus dem Blickfeld geraten. Die Ausweichroute, die Hochstraße Nord, muss ebenfalls durch einen Neubau ersetzt werden – was nicht nur für Ludwigshafen bedeutsam ist, sondern auch für die gesamte Region. Wenn die zentrale Ost-West-Achse in der Chemiestadt ausfallen sollte, wäre ein Verkehrskollaps im Großraum Ludwigshafen/Mannheim unvermeidlich. Bis die neue Hochstraße Süd fertig ist, muss die Nordtrasse – nach derzeitigem Planungsstand – mindestens fünf Jahre durchhalten. Ob sie es schafft, ist nicht sicher. Angesichts dieser Ungewissheit ist es schon angebracht, dass die Stadtverwaltung Ertüchtigungsmaßnahmen in einem auch finanziell überschaubaren Rahmen prüft.

Dass Ludwigshafen nun auch überlegt, durch eine leichte Verschwenkung der Trasse die Bauzeit um zwei auf sechs Jahre zu verringern, ist ein richtiger Schritt. Ein Problem bleibt: Ist eine Verschiebung einer Trasse um zehn bis 15 Meter durch das bisherige Planfeststellungsverfahren gedeckt oder müsste es neu aufgerollt werden? Die Antwort der zuständigen Landesbehörde ist in der ganzen Region von Interesse.

Pendler und Unternehmen im siebtgrößten Ballungsraum der Republik sind auf funktionierende Verkehrsadern angewiesen, ansonsten drohen langfristig Abwanderungen. Durch verstärkte Nutzung von Home Office nach der Corona-Pandemie ist zwar die Verkehrsbelastung etwas zurückgegangen. Dennoch führt bereits jetzt jeder größere Unfall oder jede kleine Baustelle zum langen Rückstau. Die derzeitige Situation mit der Hochstraße Nord bleibt fragil. Im Frühsommer stand nach einem Brand unter dem Bauwerk kurzfristig eine Sperrung im Raum, bis zwei Tage später Entwarnung kam.

Vor einer großen Herausforderung steht die Chemiestadt auch durch den geplanten Abriss des 15-stöckigen Rathauses – nicht nur baulich. Damit verliert sie erneut einen städtebaulichen Identifikationspunkt, nach dem Abriss des BASF-Hochhauses und der „Tortenschachtel“. Hinzu kommt der finanzielle Aspekt. Durch beide Hochstraßen-Projekte und den Rathaus-Neubau wird sich der eh schon hohe Schuldenberg von 1,2 Milliarden Euro verdoppeln. Bund und Land Rheinland-Pfalz müssen endlich verbindliche Zusagen zur Finanzierung machen. Für parteipolitisches Geplänkel hat niemand Verständnis – und Zeit schon gar nicht.

