Ungewohnter Wettkampf

Ludwigshafen.Sprint, Staffellauf und Basketball: Was nach dem gewöhnlichen Programm eines Sportfestes klingt, haben Achtklässler aus neun Ludwigshafener Schulen einmal ganz anders erlebt – denn bei der Veranstaltung „Sport im Rolli“ absolvierten die Jugendlichen die drei Disziplinen in Rollstühlen. Die Idee zu dem besonderen Sportfest, das zum 16. Mal in der Eberthalle ausgerichtet wurde, hatte die 1972 gegründete Interessengemeinschaft Behinderter und ihrer Freunde (IBF). „Wir schreiben alle Ludwigshafener Regelschulen an. Bei Interesse bringen wir Rollstühle mit. Daran können sich die Schüler schon einmal ausprobieren“, sagte Arno Taglieber, Vorsitzender des IBF.

Scheu abbauen

In diesem Jahr sagten neun Schulen ihre Teilnahme zu. Die Rollstühle waren wieder eine Leihgabe der Rollstuhl-Sportgemeinschaft, die engen Kontakt zum IBF pflegt. „Es geht uns bei der Veranstaltung auch um Respekt vor Menschen, die gehbehindert sind. Außerdem ist es schön, zu sehen, wie begeisterungsfähig die 13-Jährigen sind, wenn sie Sport im Rollstuhl ausüben können“, fügte Taglieber hinzu.

Als Moderatoren waren Kommunalpolitiker dabei. „Ich war einmal drei Monate lang auf den Rollstuhl angewiesen wegen eines gesplitterten Knöchels, der nicht belastet werden durfte. Daher weiß ich, wie es ist“, sagte Christoph Heller (CDU), Ortsvorsteher der Südlichen Innenstadt. „Durch den Rolli-Event haben die Jugendlichen die Möglichkeit, die Scheu vor dem Thema zu verlieren. Das Fest ist gelebtes Verständnis für Rollstuhlfahrer.“ Günther Henkel (SPD), Ortsvorsteher von Friesenheim, ist seit vielen Jahren dabei: „Wir Ortsvorsteher möchten den Schülern vermitteln, dass sie von der Politik wahrgenommen werden. Den Satz, den ich von den Teilnehmern am häufigsten höre, ist, dass es ihnen Spaß macht.“

In der Halle ging es sportlich zur Sache, ähnlich wie bei Bundesjugendspielen. Drei Schülerinnen der Ernst-Reuter-Realschule plus verfolgten gespannt das Basketball-Spiel. „Ich finde es toll, dass Leute von vielen Schulen da sind. Die eigene Mannschaft wird natürlich ordentlich angefeuert“, sagte Alejna. „Und man erfährt, wie es sich anfühlt, im Rollstuhl zu sitzen, und wie schwierig es sein kann“, fügte Elif hinzu. Die Klassen waren jeweils mit ihren Lehrern gekommen, die bei der Organisation der Spiele tatkräftig mithalfen. „Ich bin bereits das dritte Mal mit einer achten Klasse bei diesem Fest. Die Schüler können hier die Erfahrung machen, dass ein Rollstuhl kein Hindernis ist, Sport zu machen, und dass die Leute trotz einer Behinderung aktiv sind“, sagte Marco Nunheim, Lehrer am Wilhelm-von-Humboldt-Gymnasium Edigheim. „Auch der sportliche Wettkampfgedanke kommt nicht zu kurz. Schon beim Probetermin vorher hat sich gezeigt, wer gut mit dem Rollstuhl zurechtkommt. Diese Schüler melden sich dann als erste, um beim Fest zu den Spielen anzutreten.“

