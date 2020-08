„Unhaltbare Zustände“

Ludwigshafen.Die CDU fordert ein ganzheitliches Konzept für die Innenstadt, um die Sicherheit zu erhöhen. „Die Zustände, vor allem in der südlichen Ludwigstraße, sind nicht mehr tolerierbar“, sagt der Ortsvorsteher der Südlichen Innenstadt, Christoph Heller. Alkoholkonsum bis zum Koma, Anpöbeln von Passanten und öffentlicher Konsum auch harter Drogen dürften nicht weiter hingenommen werden. Es gebe auch über Tag immer mehr respektloses Verhalten, was bis zum ungenierten Verrichten der Notdurft in der Fußgängerzone oder in Passagen reiche.

Klare Ansage des Ordnungsamtes

„Die CDU fordert eine klare Ansage des Ordnungsamtes, klare Regelung der Zuständigkeiten und kein Wegschauen bei Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten“, ergänzt Fraktionschef Peter Uebel. Die Union plädiert für eine dauernde Präsenz der Polizei oder des Ordnungsdienstes sowie für eine intensive Schwerpunktarbeit der Suchtberatung vor Ort. Sie will die Situation im Ortsbeirat und im Stadtrat thematisieren. Gerade weil die Innenstadt derzeit durch Bauprojekte aufgewertet wird, „müssen wir Flagge zeigen“. ott

