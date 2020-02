Uniluft für Kinder

Ludwigshafen.Im Sommersemester 2020 lädt die Hochschule Ludwigshafen wieder „untypische Studenten“ in ihre Hörsäle – mit der Kinderuni und der „50 Plus“-Vortragsreihe.

Für Kinder zwischen acht und 13 Jahren stehen Betriebswirtschaftslehre, Mathematik und Physik auf dem Stundenplan. Am 25. März um 16.30 Uhr lernen die Kinder Ausgabenrechnung – damit das Taschengeld bis zum Monatsende reicht. Gunda Helmer zeigt am 27. Mai ab 15.30 Uhr, wo sich Mathematik in der Natur wiederfindet und am 17. Juni um 16.30 Uhr erklärt Physikerin Hoffmeister, was es mit dem Urknall und den Quarks auf sich hat. Alle Vorträge finden in Raum A 301 statt.

Auch Menschen über 50 haben noch lange nicht ausgelernt: Am 23. April gibt der Vortrag „Wie geht Freiheit wirklich?“ Einblicke in die Ästhetische Bildung. Am 14. Mai geht es um soziale Innovationen und am 18. Juni um die Frage, wie das Geld in die Welt kommt. Die Reihe findet im A-Gebäude in Raum 32 statt. Beginn ist hier jeweils um 17 Uhr. apt

