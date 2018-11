Ludwigshafen.„Heute war ein guter Sonntag“, sagte Michael Cordier. Die Geschäfte der Ludwigshafener Innenstadt seien fünf Stunden lang geöffnet und gut besucht, die Kunden in Kauflaune gewesen. „Die Leute haben sich auf den Herbst und die Weihnachtszeit eingestimmt“, erklärte der Geschäftsführer der Ludwigshafener Kongress- und Marketinggesellschaft (Lukom) und des Marketingvereins, als er gestern eine Bilanz des verkaufsoffenen Sonntags zog.

Das angenehme Herbstwetter lockte gestern zahlreiche Gäste zum Einkaufen in die Innenstadt. Besuchermagneten waren wie in den Vorjahren das Rathaus-Center und die Rhein-Galerie. „Bereits kurz nach 13 Uhr war unser Parkhaus mit 1300 Stellplätzen voll belegt“, erzählte Christoph Keimes, Centermanager der Rhein-Galerie im Gespräch mit dieser Zeitung. „Unser Haus ist rappelvoll und es wird gut gekauft. Unsere Händler sind zufrieden.“

Schnäppchen für den Winter

Einige der 160 Geschäfte boten bis zu 20 Prozent Rabatt an. „Der heutige Sonntag hat für mich zum Einkaufen richtig gepasst. Ich habe schon eine Jeans und zwei Blusen mit dem Sonderrabatt erstanden. Das war ein gelungener Sonntag“, meinte Anna Gruetzmann (41) aus Ludwigshafen.

Mit der achten Tombola des Inner Wheel Clubs Ludwigshafen ließ sich das Einkaufserlebnis auch mit einer guten Tat verbinden. Es gab 1000 Preise und jedes Los kostete ein Euro. „Der diesjährige Erlös geht an das Kinderheim LuZiE und die Stiftung Alphafit4future“, erklärte Birgit Wersch, Pressesprecherin des Inner Wheel Clubs. Das Ludwigshafener Zentrum für individuelle Erziehungshilfen (LuZiE) biete vielfältige Hilfen zur Erziehung und präventive Unterstützung für Familien an. Die Stiftung Alphafit4future hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Analphabetismus von jungen Menschen in der Metropolregion Rhein-Neckar zu bekämpfen. „Damit unterstützen wir zwei wichtige Projekte“, sagte Wersch.

Viele Geschäfte präsentierten auch die neuen Herbstfarben und dazu die passenden Accessoires. Extra aus Sinsheim kam Laurenn Streng. „Die Fahrt hat sich gelohnt. Ich finde den verkaufsoffenen Sonntag toll. Ich habe schon zwei Winterpullover zu reduzierten Preisen gekauft. Jetzt suche ich noch eine Jacke und neue Schuhe – dann kann der Winter kommen“, erzählte die 20-Jährige.

Aber auch das Rathaus-Center war gut besucht. „Um 15.30 Uhr waren alle 1000 Parkplätze besetzt. Die ersten 500 Kunden haben sogar umsonst parken können“, meinte Centermanager Christoph Feige. „In den Geschäften hat die Kasse geklingelt.“ Soulsänger Charles Johnson sorgte im Rathaus-Center für den passenden „Sound“ zum Einkaufen. „Ich habe Kopfhörer gebraucht, weil ich morgen ein Seminar besuchen muss“, erzählte Ramona Zitzmann (37) aus Ludwigshafen. „Eigentlich würde ich sonntags nicht in die Stadt gehen, weil man da ausruhen sollte. Aber in Ludwigshafen wird außer den Einkaufscentern sowieso nichts mehr geboten.“

Extra aus Bad Schönborn war das Ehepaar Metz in die Chemiestadt gekommen. „Wir sind beide berufstätig und haben wenig Zeit, zusammen einkaufen zu gehen. Da macht das Bummeln schon Spaß. Normalerweise gehen wir in Heidelberg oder Karlsruhe in die Stadt. Da wird mehr geboten als nur zwei Einkaufscenter. Für mich ist erschreckend, wie tot ansonsten diese Stadt ist“, meinte Ramona Metz (53). Ihr Ehemann Robert (51) genoss aber den Bummel am Rhein: „Der Rhein ist schon toll und direkt in der Stadt.“

Beim Schuhhaus Keller hielten die Kunden sich gegenseitig die Tür auf. So viel war dort los. „Für uns hat sich der Tag rentiert“, berichtete Geschäftsführer Marcus Keller-Leist. „Viele Kunden nutzen den Sonntag, um Schuhe für die Schlechtwettersaison zu kaufen.“

Auch die 20 Schausteller des Herbstmarkts auf dem Berliner Platz waren nach Einschätzung von Cordier zufrieden. „Aber auch der öffentliche Nahverkehr wurde sehr gut angenommen. Die Haltestellen in der Innenstadt und am Berliner Platz waren sehr belebt.“

