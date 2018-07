Unterbrechung bei der Versorgung

Anzeige

Ludwigshafen.Wegen Arbeiten am Heizkraftwerk in der Pfingstweide wird die Fernwärmeversorgung am Wochenende in diesem Stadtteil und Teilen von Edigheim kurz unterbrochen. Wie die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) mitteilen, werden die Arbeiten für eine möglichst geringe Beeinträchtigung der Kunden zwischen Freitag, 27. Juli, 16 Uhr, und Samstag, 28. Juli, voraussichtlich 8 Uhr, durchgeführt. Außerhalb der Heizperiode in den Abend- und Nachtstunden seien die Auswirkungen am geringsten, so der Energieversorger. Am Heizkraftwerk müssen neue Anlagenteile montiert werden, die der sicheren Versorgung in der kommenden Heizperiode dienen. Betroffen sind neben der Pfingstweide die Kranich-, Angler-, Rheinrugen- und Bannwasserstraße in Edigheim. jei