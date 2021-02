Unterbringung und Haft nach Messerangriff

Frankenthal/Ludwigshafen.Weil er einen 35 Jahre alten Syrer in der Ludwigshafener Bismarckstraße mit einem Messer attackiert haben soll, ist ein 51-Jähriger vom Frankenthaler Landgericht zu einer Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus sowie einer anschließenden Haftstrafe von einem Jahr und neun Monaten wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt worden. Das teilte ein Gerichtssprecher am Mittwoch auf Anfrage mit.

„Die Kammer war davon überzeugt, dass der Angeklagte den Abgriff verübt hat, auch wenn er und das Opfer sich nicht kannten“, so der Sprecher zur Urteilsbegründung. Ein Motiv habe dem Mann, bei dem nach Einschätzung des Gerichts eine psychiatrische Erkrankung vorliegt, nicht nachgewiesen werden können. So habe er im August 2020 aus dem Nichts auf den jüngeren Mann eingestochen und sei dann geflüchtet. Die Tatwaffe wurde nicht gefunden. Zeugenaussagen hätten den Verdächtigen überführt. Der Verdacht eines fremdenfeindlichen Ansinnens habe sich nicht bestätigt.

Der Prozess wurde in Frankenthal am Landgericht verhandelt. Klaus Venus (kve, ven)

Da durch die psychische Erkrankung davon auszugehen sei, dass der 51-Jährige weitere Straftaten begehe, sei die Unterbringung angeordnet worden. Das Vorstrafenregister des Mannes sei bereits lang. jei

