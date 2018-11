„Unterschiede der Religionen sind Bereicherungen“

Ludwigshafen.„Wird dieser Gedenktag rein aus Political Correctness begangen? Nein, das wäre weit verfehlt“, sagte Dekanin Barbara Kohlstruck bei der Gedenkfeier zum 80. Jahrestag der Reichspogromnacht und zum 78. Jahrestag der Deportation der ostjüdischen Mitbürger ins Lager Gurs. Die Feier fand traditionell in der Melanchthonkirche statt, nicht weit entfernt von der ehemaligen Synagoge in der Kaiser-Wilhelm-Straße und der der Ostjuden in der Heinigstraße.

„Im gesamten Deutschen Reich standen an diesem Abend die Synagogen in Flammen, Geschäfte wurden zerstört und Friedhöfe geschändet. Wir erinnern uns um der Menschen Willen, die Opfer des Nazi-Regimes und der Gleichgültigkeit der Bevölkerung wurden. Der Gedenktag hat Aktualität, gerade heute, wo das Leben eines Flüchtlings bei manchen Gruppen weniger wert zu sein scheint als das der Eingesessenen. Wie damals, wird heute die Wahrheit manipuliert, sodass es fast belanglos wird, was Wahrheit ist“, so die Dekanin.

Kranz niedergelegt

Der katholische Stadtdekan Alban Meißner griff das Motto der Gedenkfeier auf: „Angst überwinden –Brücken bauen. Zwischen Juden und Christen gibt es keinen Anlass mehr, voreinander Angst zu haben, sie haben in Jesus eine Brücke gefunden. Die Unterschiede der Religionen sind heute Bereicherungen.“ Trotzdem existiere bei vielen eine Angst vor der Vergangenheit. „Bei Menschen, die beim Holocaust-Denkmal vom Denkmal der Schande und von der Nazizeit als Vogelschiss in der Geschichte sprechen, fehlt diese wichtige Brücke. Hier zeigt sich, dass es eine Mammutaufgabe ist, die Vergangenheit aufzuarbeiten – doch das Grundgerüst der Brücke steht.“ „Viele schreckliche Ereignisse haben sich 2018 gejährt, zum Beispiel haben wir im März der Opfer von Zwangsarbeit gedacht. Doch keines ist so schlimm wie die Pogromnacht oder die Deportation nach Gurs“, sagte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck.

Das Rahmenprogramm wurde gestaltet von Schülern der IGS Gartenstadt, dem Träger des Abraham-Pokals 2018/19 für Ludwigshafen, dem Gitarren-Duo des Humboldt-Gymnasiums und Bezirkskantor Tobias Martin. Bei der Kranzniederlegung Steinrucks in der Kaiser-Wilhelm-Straße wurde ein Bild der Synagoge an die Wand des Gebäudes projiziert, organisiert vom Verein Ludwigshafen setzt Stolpersteine. Drei Bilder wechselten sich ab, nach einer Außenansicht der Synagoge folgte ein Bild des kunstvoll gestalteten Interieurs. Das dritte Bild zeigte das Haus am Tag nach der Pogromnacht. Nach der Gedenkfeier gab es in der Melanchthonkirche ein Konzert der Tacheles Klezmer Band. Kge

